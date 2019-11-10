Haberler » Ekonomi » Şehzadeler Karma OSB için çalışmalar devam ediyor - Ekonomi

Şehzadeler Karma OSB için çalışmalar devam ediyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklı-Bozköy'de bin 800 dönümlük bir alanda kurulması planlanan karma Organize Sanayi Bölgesi için Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplantı yapıldı.

10.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:58Şehzadeler Karma OSB için çalışmalar devam ediyor
Belediyesi tarafından Sancaklı- 'de bin 800 dönümlük bir alanda kurulması planlanan karma Organize Sanayi Bölgesi için Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplantı yapıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklı - Bozköy'de bin 800 dönümlük bir alanda kurulması planlanan karma Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili toplantı yapıldı. Çalışma süreci ve gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma ajansı taraflar olarak katılırken Manisa Organize Sanayi Bölgesi de tecrübesi nedeniyle katılım sağladı.

Halen yürürlükte olan 1/5000 plan sanayi alanının organize sanayi alanı olarak düzeltilmesi ve eksiklerinin giderilmesi konusunda yapılan eşgüdüm toplantısında, Vali Ahmet Deniz ve katılımcılara bölgenin Şehzadeler Belediyesi kurulmadan öncesi imar planı ve safhaları hakkında bilgi verildi. Çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmesi ile toplantı sona erdi.

Valilik brifing salonunda yapılan ön görüşme toplantısına Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. Günay Özcan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Destek Ofisi Koordinatör V. Cansu Uyar, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Mehmet Kuşbaş ve ilgililer katıldı. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Bozköy, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:40 81 çocuk Anıtkabir'de "Geleceğe Nefes" oldu
16:38 İSO'dan meslek lisesi müdürleri için "Yönetici Geliştirme Programı"
16:06 “2020 tam bir yatırım yılı olacak”
16:01 BUSİAD Doğan Ersöz Ödülü Karsan’a
15:50 Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi
14:38 Ruhani: 53 milyar varil rezerve sahip petrol yatağı bulduk
11:16 Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi oldu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 17:05:25