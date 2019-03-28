Şehzadeler Park'ın Şehzade Figürleri İle Masal Kahramanlarına Yoğun İlgi

Kaynak: DHA

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan, tarihi eser maketleri, şehzade figürleri ve masal kahramanlarının maketleri ile göletin yer aldığı, 17 bin 500 metrekarelik Şehzadeler Park, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Halkımız, burada hem dinlenecek hem eğlenecek hem de geçmişe mini yolculuk yapacak" dedi.Şehzadeler ilçesinde yapımı tamamlanan, içinde tarihi eser maketleri, şehzade figürleri ve masal kahramanlarının maketleri ile göletin bulunduğu Şehzadeler Park, ocak ayında hizmete açıldı. Belediye Başkanı Çelik, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çeken 17 bin 500 metrekarelik Şehzadeler Park ile kent turizmine katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Parkta 'Dioromik Mesir Müzesi' olduğunu belirten Başkan Çelik, "Doğduğum, büyüdüğüm kente hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Halkımızın teveccühü ile 1 Nisan'da yine göreve devam edeceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönem, turizmde daha çok söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun için 20 milyon liralık harcama ile 17 bin 500 metrekarelik alanı Şehzadeler Park olarak düzenledik. Halkımız, burada hem dinlenecek hem eğlenecek hem de geçmişe mini yolculuk yapacak. Burada kurduğumuz Dioromik Mesir Müzesi ile 478 yıllık geçmişe sahip mesir ile ilgili Manisa'da ilk defa bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Müzemiz sayesinde yerli- yabancı turistler 365 gün boyunca mesir saçım heyecanını birebir yaşayacaklar" diye konuştu.ŞEHZADELER PARKHizmete açıldığından bu yana yerli- yabancı turistlerin ziyaret ettiği parkın 'Minia Şehzadeler' bölümünde, 1/25 ölçekli Manisa Mevlevihanesi, Manisa Saruhanbey Türbesi, Erzurum Çifte Minareli Medresesi, Malatya Battalgazi Ulucamii, Tercan Mamahatun Türbesi, İstanbul Kızkulesi, Darphane, Manisa Yedikızlar Türbesi, Manisa Kurşunluhan, Manisa Çeşnigir Camii, Seyyithoca Mescidi, Manisa Yirmiiki Sultanlar Türbesi, Konya Mevlana Manzumesi, Aksaray Sultan Han, İstanbul Küçüksu Kasrı, Bursa Ulucami, Manisa Ulucami ve Külliyesi, Konya Karatay Medresesi, Manisa Sultan Camii ve Külliyesi, Selçuk İsabey Camii, İzmir Saat Kulesi, Edirne Selimiye Camii, Ankara Hacıbayram Veli Camii, Manisa Sipahi Pazarı Bedesten, Manisa Saray-ı Amiresi, Sivas Divriği Ulucami, Manisa Muradiye Camii ve Külliyesi, Sinanbey Medresesi, Manisa Hatuniye Camii, Manisa İbrahim Çelebi Camii, Dilşikar Hatun Camii ve Hamamı, Hüsrevağa Camii ve Hamamı bulunuyor.3 BOYUTLU ŞEHZADE FİGÜRLERİYıldırım Bayezid'in oğlu Şehzade Süleyman Çelebi, 2. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet, Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa, 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Abdullah ve Şehzade Korkut, Yıldırım Bayezid'in oğlu Şehzade Ertuğrul, Yavuz Sultan Selim'in oğlu Şehzade Süleyman ve hocası Hayreddin Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şehzade Mustafa, Şehzade Mehmet ve Şehzade 2. Selim, 2. Selim'in oğlu Şehzade Murat, 3. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'in canlandırmaları bulunuyor.ÇOCUKLAR İÇİN MASAL KAHRAMANLARIŞehzadeler Park'ta, çocuklar da unutulmazken, Pamuk Prenses, Nasreddin Hoca, Ninja Kaplumbağalar, Sevimli Hayalet Casper, Karagöz ve Hacivat, Buz Devri, Red Kid, Taş Devri, Alaaddin, Pinokyo, Shrek, Walt Disney, Keloğlan, Kırmızı Başlıklı Kız, Hensel ve Gretel, Şeker Kız Candy, Süper Kahramanlar, Asterix, Temel Reis, Şirinler, Manisa Tarzanı, Kung Fu Panda, Madagastar, Uçan Kaz ve Rapunzel konseptleri de yer aldı.- Manisa