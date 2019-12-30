Haberler » 3. Sayfa » Şehzadeler Zabıtasından yılbaşı denetimi - Haberler

Şehzadeler Zabıtasından yılbaşı denetimi

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla sayılı saatler kala ilçedeki eğlence mekanları ve kafelerde denetim yaptı.

30.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:35 Şehzadeler Zabıtasından yılbaşı denetimi
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla sayılı saatler kala ilçedeki eğlence mekanları ve kafelerde denetim yaptı.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde eğlence mekanları ve kafelerde denetim yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde uygun şartları taşımayan mekanlara eksikliklerini gidermeleri için gerekli uyarıları yaptı.

Manisa halkının yılbaşı gecesini rahat bir şekilde geçirmeleri için eğlence mekanlarında sıkı bir denetim başlattıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ile eğlence mekanlarında ve kafelerde denetimlerimizi arttırdık. gecesini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmeleri için hijyen denetimleri, gıda kontrolleri ve mekanların uygunluklarını denetledik. İlçemizde yaptığımız denetlemelerde işletmelerin büyük çoğunluğunun gerekli tüm şartları taşıdığını gördük. Ancak bunun yanı sıra ufak tefek bazı sıkıntıları olan işyerlerine de gerekli uyarıları yaptık, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Halkımızın yılbaşı gecesini huzurlu ve güzel bir şekilde geçirmeleri için denetimlerimiz devam edecek." dedi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Yılbaşı, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:47   Avustralya: 'Ateş sütunları' nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi - Haberler
14:47   17 yılda asgari ücret ve enflasyon ne kadar arttı? - Haberler
14:46   CHP'den "Libya Tezkeresi"ne ilişkin açıklama - Haberler
14:45   İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları gün yüzüne çıktı! Caninin 17 sabıkası var - Haberler
14:45   Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Margaret Court: Trans sporcuları şeytan... - Haberler
13:41   Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi - Haberler
13:32   Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu - Haberler
13:30   Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti - Haberler
13:13   İzmir'de yollar karla kaplandı - Haberler
12:52   Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu - Haberler
30.12.2019 14:48:46