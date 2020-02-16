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SEKA Kağıt Müzesi köy okullarına ulaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi yetkilileri, köy okullarını gezerek çocuklara geri dönüşümün önemini ve kağıt oluşumunun evrelerini anlatıyor.

16.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:40SEKA Kağıt Müzesi köy okullarına ulaşıyor
Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi yetkilileri, köy okullarını gezerek çocuklara geri dönüşümün önemini ve kağıt oluşumunun evrelerini anlatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi, köy okullarını kağıdın büyülü dünyası ile buluşturuyor. Sömestr döneminin bitmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eden proje kapsamında Kargalı ilk ve ortaokuluna gidildi. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol kapsamında her hafta bir köy okulu kağıdın büyülü dünyası ile buluşuyor. Projenin başından bu yana 32 köy okulunda 3 bin 840 öğrenciye ulaşıldı. Kağıt Müzesi son olarak Gebze Kargalı köy okulundaki çocuklara geri dönüşümün önemi, atık kağıtların kullanımı, kağıt üretiminin tüm evreleri ve müze hakkında bilgiler verdi.

Öğrenciler gerçekleştirilen aktivitelerde geri dönüşüm yöntemi ile kendi kağıtlarını yaparken hem eğlendi hem de öğrendi. Bu tip uygulamaların onları ne kadar mutlu ettiğini dile getiren öğrenciler, SEKA Kağıt Müzesi aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a çok teşekkür etti. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gebze, Yaşam

Kaynak: İHA

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