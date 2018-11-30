Seka Kâğıt Müzesi Köy Okullarında

Bu çerçevede, Kocaeli'nin köy okullarında eğitim gören çok sayıda öğrencinin gerçekleştirilen aktiviteler ile geri dönüşüm ve kâğıt üretimi hakkında bilinçlenmesi amaçlanıyor. Anlamlı projede ilk olarak Çubuklu Osmaniye okulunda etkinlik yapıldı. Etkinliklerde çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

HER HAFTA BİR KÖY OKULU

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol kapsamında her hafta bir köy okulu SEKA Kâğıt Müzesi ile buluşacak. İlk aşamada belirlenen 24 okulda gerçekleştirilecek proje ile çocukların geri dönüşüm hakkında bilinçlenmesi ve kâğıt üretim süreçlerini öğrenmesi amaçlanmakta.

SEVİNÇLE KARŞILADILAR

Proje kapsamında bu haftaki okul Çubuklu Osmaniye ilk ve ortaokulu oldu. Toplam 200 öğrencinin eğitim gördüğü Çubuklu Osmaniye okulunda öğrenciler kâğıt müzesi ekibini sevinçle karşıladı. Gerçekleştirilen aktivitede öğrenciler ilk olarak kâğıt müzesi, kâğıt üretim süreçleri ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi. Daha sonra El Yapımı Kâğıt Atölyesi'nde geri dönüşümden elde edilen hamurlardan kendi kâğıtlarını yaptı. Suyun içinden çıkarıp kuruttukları hamurların kâğıda dönüşümünü ilgiyle takip eden öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

BÜYÜKŞEHİR VE KÂĞIT MÜZESİNE TEŞEKKÜR

Çubuklu Osmaniye İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü İsmail Aslan, " Gerçekleştirilen projenin çocuklarımızın küçük yaştan itibaren geri dönüşümün önemini kavraması açısından çok önemli olduğunu belirtirken, yapılan çalışma için SEKA Kâğıt Müzesi'ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti."