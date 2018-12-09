Seka Kağıt Müzesi Öğrencilerin Ayağına Gidiyor

09 Aralık 2018 Pazar 11:02



09 Aralık 2018 Pazar 11:02

ŞENGÜL OYMAK - "Avrupa'nın en büyük kağıt müzesi" olarak 6 Kasım 2016'da hizmete açılan SEKA Kağıt Müzesinin yetkilileri, kağıdın yapım serüvenini kırsaldaki okullarda öğrencilere anlatıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı SEKA Kağıt Müzesi'nce, her hafta kırsal alandaki bir okula kurulan "El Yapımı Kağıt Atölyesi"nde öğrenciler, geri dönüşümden elde edilen hamurlardan kağıt üretme deneyimi yaşıyor.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan "SEKA Kağıt Müzesi Köylerde Projesi" protokolü kapsamında, merkeze uzak okullarda eğitim gören öğrenciler, SEKA Kağıt Müzesi yetkilileriyle buluşup, kurulan atölyede kağıt yapımı hakkında bilgi sahibi oluyor.Hakkaniye İlkokulu Müdürü Eyüp Aslan ise böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi'nin bu tür etkinliklere hep destek verdiğini aktaran Aslan, "Gerçekten atık kağıtların değerlendirilmesi, bunların tekrar doğaya kazandırılması gibi faaliyetlerin yapılması güzel. Çocuklar kağıt yaptılar. Öğrencilerimiz kağıdın nasıl yapıldığını öğrendiler. Bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. 115 öğrencim var. Öğrencilerimiz, yaşayarak öğrenme dediğimiz faaliyeti yerine getirdiler. Belediyemizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı."Ürettikleri kağıtları, öğrencilere hediye ediyoruz"SEKA Kağıt Müzesi Eğitim ve Rehberlik Sorumlusu Hüseyin Saban da projenin 3 hafta önce başladığını belirterek, projenin amacının, özellikle merkeze, müzeye uzak olan, kırsallarda bulunan okulları müzeyle tanıştırmak olduğunu söyledi.Şu ana kadar 3 okulu ziyaret ettiklerini ve 600 öğrenciye ulaştıklarını aktaran Saban, şunları kaydetti:"600 öğrencimize ilk etapta geri dönüşümden kağıdın nasıl yapıldığını anlattık ve kendi kağıtlarını kendilerinin yapmalarını sağlamış olduk. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Okul önüne geldiğimizde, okul bahçesine yanaştığımızda, öğrenciler bizi büyük bir heyecanla karşılıyorlar, etrafımızı sarıyorlar. Öğrencilerle birlikte atölyemizi kuruyoruz. Özellikle kağıt yaptıklarındaki duygu çok önemli çünkü kağıdı kendileri yapmış oluyorlar. Böylece bir sahiplenme duygusu oluşuyor çocuklarda. Bu duygu çocukları ileri ki hayatlarında olumlu etkiliyor, sosyal hayatlarını geliştirmiş oluyor. Ürettikleri kağıtları, öğrencilere hediye ediyoruz. 3 dakika içinde kağıdı atölyeden çıkarabiliyoruz. Öğrenciler ilk kağıdın çıkış anında şaşırıyorlar. Onların yüzlerindeki tebessüm bizleri çok mutlu ediyor."Saban, okullarda düzenledikleri etkinlikte, öğrencilere kağıt müzesi, kağıt üretim süreçleri ve geri dönüşüm hakkında da bilgi verdiklerini anlattı.İlk aşamada İzmit ilçesinde belirlenen 24 okulda gerçekleştirilecek projeyle çocukların geri dönüşüm hakkında bilinçlenmesi ve kağıt üretim süreçlerini öğrenmesinin hedeflendiğini vurgulayan Saban, projenin diğer ilçelerde de uygulanacağını bildirdi."Kağıdın nasıl yapıldığını daha önce okumuştum"Öğrencilerden Hilal Yüce de ilk defa kağıt yaptığını belirterek, "Çok güzel bir şey. Çok heyecanlandım. Kağıdın nasıl yapıldığını, daha önce okumuştum." dedi.Öğrencilerden İlayda Nur Çakır, 4. sınıf öğrencisi olduğunu kaydederek, daha önce kağıdın yapım süreciyle ilgili okudukları bilgileri uygulamalı olarak gördüklerini söyledi.