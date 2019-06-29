SEKA Kâğıt Müzesi yaz akademisi programları belli oldu

SEKA Kâğıt Müzesi, okulların yaz tatiline girdiği 2 aylık süreçte de faaliyetlerine devam ediyor. Yaz tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Kâğıt Müzesi'ndeki etkinlik programları belli oldu.

SEKA KÂĞIT MÜZESİ YAZ ETKİNLİKLERİ

Kâğıt Müzesi'nde kış etkinlikleri çerçevesinde; El Yapımı Kâğıt, Ahşap Uygulamaları, Kâğıt Sanatları ve Karma Atölye çalışmalarının yer alacağı birbirinden eğlenceli birçok atölye ile yaz tatili boyunca aktivite devam edecek. ''Kâğıt Müzesi Yaz Akademisi'' programlarına 6-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabilecek.

DÖRT GÜNLÜK AKADEMİLER

Kâğıt Müzesi bünyesindeki birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları ile yaz boyunca çocukları ağırlamaya hazır. İki farklı konsepte gerçekleşecek etkinliklerde 4 gün süren akademi grupları serisinin yanı sıra tek günlük atölyeler de yaz boyunca tercih edilebilecek.