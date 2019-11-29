Şeker Çocuk Filmi

Alkol bağımlısı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikayesini anlatacak film
, genel hatlarıyla Shia LaBeouf’ın hayatından uyarlanıyor. Yönetmen :
Alma Har'elSenaryo:
Shia LaBeoufOyuncular:
Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe, Byron Bowers, Laura San Giacomo, FKA Twigs, Natasha Lyonne, Maika Monroe, Clifton Collins Jr., Mario Ponce, Martin Starr, Haylee Sanchez, Giovanni Lopes, Dorian Brown Pham, Greta Jung, Craig Stark, Graham Clarke, Kevin Dunigan, Carlos Rosendo, Leana Chavez, Paulina Bugembe, Ben Maccabee, Chala Savino, Debra Jones, Isabel WangFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Honey BoyYapımcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
94 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
07.02.2020 Şeker Çocuk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.