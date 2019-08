Şeker'den körfez turu

HACI ZİYARETLERİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker, gün boyu Körfez ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler ile vatandaşlarla bir araya geldi. Şeker'e Körfez ilçesinde yapmış olduğu ziyaretlerde AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Şeker, beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak Hac vazifesini yerine getiren İhsan Çınar ve Hikmet Çiftçi'yi Esentepe Mahallesi'nde bulunan hanelerinde ziyaret edip dualarını aldı.

PARTİLİLERE ZİYARET

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, ilçe teşkilatıyla birlikte önceki dönem Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Aydoğdu'yu ve AK Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Taner Sarıçayır'ı yeni açmış olduğu iş yerinde ziyaret etti.

Şeker, yapmış olduğu ziyaretler esnasında " Bizler, geçmişten geleceğe gönülden güçlü bir bağ kuran AK Partimizin neferleriyiz. Bu gönül bağı, kişiler aktif görevde olsun veya olmasın her zaman devam eder. Çünkü bizler AK Parti olarak, vatandaşımızın gönlüne dokunan, teşkilatının tüm kademeleriyle bütünleşmiş, koca bir aileyiz. " ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE HARMANCIK KÖYÜ DERNEĞİ'NE ZİYARET

Kocaeli Milletvekili Şeker, Körfez ilçesinde yapmış olduğu ziyaretlerin bir durağında ise Gümüşhane İli Harmancık Köyü Derneği'nin misafiri oldu. Burada dernek başkanı Mehmet Ali Varol ve yönetimi ile bir araya gelen Şeker, "Hemşehri dernekleri, kültürlerin hangi ilde olursa olsun her daim yaşatılmasını sağlamakta. İyi günde olsun kötü günde olsun vatandaşlarımızın yanında olup birlik ve beraberliğin tesisinin sağlanmasında önemli rolü olan derneklerimizi önemsiyor ve bu derneklerimizin yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz. " dedi.

İLÇE YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, gün boyu Körfez ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu programların son durağında AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı'nda ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

İlçe yönetim kurulu üyelerine yüklerinin ağır olduğunu söyleyen Şeker, '' Siz değerli yol arkadaşlarımız, Körfez ilçemizde bulunan her bir vatandaşımızın elinizden geldiğince derdine derman olmak, gerek ilçe bazında gerekse de il bazında siyaset yapmak için bu koltuklarda oturuyorsunuz. Gün boyu ilçemizde ziyaretler gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde her birinizin mahallelere hakim olduğunu, vatandaşlarımızın sıkıntılarıyla yakından ilgilendiğini ve en önemlisi hemşehrilerimizin gerek bizden gerekse de belediyemizden beklentilerini çok iyi analiz ettiğinizi gördük. Ben dahil tüm teşkilatımız milletimizin hizmetkarı olarak bu yolda yol yürüyoruz. Sizlerden temennim; vebali bu denli büyük olan vatandaşımıza hizmet yolunda, her zaman böyle canla başla, hevesle çalışmanız.'' dedi.