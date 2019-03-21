Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür ve yönetim kurulu üyesi Ergün Yılmaz, çalışanlarına gönderdiği genelge ile TRT Haber dışındaki televizyon kanallarını izlemelerine yasak getirdi.

Genelgeyi Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugünkü köşesindeki yazıyla duyurdu. Çölaşan, şunları yazdı:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ( Özelleştirme İdaresi'ne bağlı) bir kamu kuruluşu. Çeşitli şeker fabrikalarının sahibi, Türkiye'nin bu alanda uyguladığı şeker politikalarının sorumlusu. Bu kuruluşun bütün çalışanlarına bir genelge gönderildi. Genel Müdür ve yönetim kurulu üyesi Ergün Yılmaz imzasıyla gönderilen genelgede çalışanların "Tasarrufa uyması" öngörülüyor.

YALNIZCA TRT HABER İZLENECEK

Ancak yazının sonuna doğru genelgemiz iyice renkleniyor ve çalışanların TRT dışındaki televizyon kanallarını izlemelerine yasak getiriliyor:

"…2019 yılında her türlü gereksiz aboneliklerin iptal edilmesi, TV'lerin kaldırılması, kablo tv aboneliklerinin iptal edilerek uydu alıcısı sistemine geçilmesi, yalnızca TRT haber kanalının/kanallarının izlenebilmesine yönelik sistem ayarlamasına gidilmesi esas olacaktır. Bilginize sunar, gereğini rica ederim."

"Her şeyi görmüş duymuştuk ama televizyon izlemeye yasak getirildiğine ilk kez tanık oluyoruz" diye yazan Çölaşan, "Bunun anlamı nedir? Gayet açıktır. Sistem ayarlamaları öyle yapılacak ki çalışanlar sadece TRT'yi izleyebilecek!" diye devam etti.

Türkiye Şeker Fabrikalarının çalışanlarına gönderdiği genelge;