Şeker Fabrikası Önünde Metrelerce Tır ve Kamyon Kuyruğu

Afyon
Şeker Fabrikası'nda pancar alımları nedeniyle oluşun metrelerce kamyon ve tır kuyruğu nedeniyle Çobanlar
yolu trafiğe kapandı.
Afyonkarahisar- Konya
karayolu üzerinde bulunan Afyon Şeker Fabrikası'nda devam eden Pancar Alım Kampanyası kapsamında çiftçiler kamyon ve tırlarla fabrika girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk nedeniyle Afyonkarahisar-Çobanlar yolu trafiğe kapanırken, araçlarda yolda mahsur kaldı.
Vatandaşlar oluşan kuyruğunun nedeninin fabrikanın pancar alımlarını geç başlatması ve yavaş ilerlemesinden kaynaklandığını ileri sürdüler. - AFYONKARAHİSAR
Çobanlar,Afyonkarahisar
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:34