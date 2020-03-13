Şeker fabrikasının Çarşamba'ya ekonomik katkı sağlaması bekleniyor
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, üretime başlayacak Çarşamba Şeker Fabrikası'nın ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
13.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:02
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, üretime başlayacak Çarşamba Şeker Fabrikası'nın ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Aydemir, yaptığı açıklamada, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesinin ilçe için büyük kazanç olduğunu belirtti.
Fabrikanın faaliyete geçmesiyle burada 400'ü mevsimlik işçi olmak üzere yaklaşık 800 kişinin istihdam edileceğine işaret eden Aydemir, "Bu da Çarşamba'nın ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Biz de Kaymakamımız Şükrü Yıldırım ve Belediye Başkanımız Halit Doğan ile üreticilerimizle şeker pancarı ekimiyle alakalı toplantılar yapıyoruz." dedi.
Çarşamba'da üreticilerin pancar ekimine başladığını, Bafra, Ladik, Kavak gibi ilçelerde buğday ekildiği için bu yıl şeker pancarı üretiminin biraz daha az olacağını anlatan Aydemir, gelecek senelerde daha çok şeker pancarı üretileceğini düşündüklerini dile getirdi.
Çarşamba'da hayvancılığa da ilginin azaldığına dikkati çeken Aydemir, "Bölgemizde hayvancılık önceki yıllara göre gerilemekteydi, insanların hayvancılığa ilgisi azalmıştı. Şeker fabrikası tarafından yapılacak küspe desteğiyle hayvancılığa ilginin de artacağını planlıyoruz. Bu da ilçemize artı bir ekonomik değer katacaktır." diye konuştu.
Aydemir, yaptığı açıklamada, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesinin ilçe için büyük kazanç olduğunu belirtti.
Fabrikanın faaliyete geçmesiyle burada 400'ü mevsimlik işçi olmak üzere yaklaşık 800 kişinin istihdam edileceğine işaret eden Aydemir, "Bu da Çarşamba'nın ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Biz de Kaymakamımız Şükrü Yıldırım ve Belediye Başkanımız Halit Doğan ile üreticilerimizle şeker pancarı ekimiyle alakalı toplantılar yapıyoruz." dedi.
Çarşamba'da üreticilerin pancar ekimine başladığını, Bafra, Ladik, Kavak gibi ilçelerde buğday ekildiği için bu yıl şeker pancarı üretiminin biraz daha az olacağını anlatan Aydemir, gelecek senelerde daha çok şeker pancarı üretileceğini düşündüklerini dile getirdi.
Çarşamba'da hayvancılığa da ilginin azaldığına dikkati çeken Aydemir, "Bölgemizde hayvancılık önceki yıllara göre gerilemekteydi, insanların hayvancılığa ilgisi azalmıştı. Şeker fabrikası tarafından yapılacak küspe desteğiyle hayvancılığa ilginin de artacağını planlıyoruz. Bu da ilçemize artı bir ekonomik değer katacaktır." diye konuştu.
Kaynak: AA
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