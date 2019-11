Şeker hastaları belirli şartları yerine getirirse hastalığı durdurabilir. İşte o şartlar

BURSA - İyi bir tedavi ve belirli şartların yerine getirilmesiyle diyabetin durdurulabileceğini ifade eden Dahiliye uzmanı Dr. Önder Akkaya, şeker hastalarının sağlıklarına dikkat ettiğinde daha uzun yaşayabileceğini söyledi. Diyabet kronik ve salgın şeklinde epidemik bir hastalık olduğunu ifade eden Doruk Sağlık Grubu Dahiliye Uzmanı Dr. Önder Akkaya, "Dünyada sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 12'si, diyabet ve diyabetin komplikasyonlarına harcanıyor. Gün geçtikçe diyabet sıklığı artıyor. Özellikle obezitenin artması, rafine gıdaların daha sık kullanılır hale gelmesi, hareketin azalmış olması ve şehir yaşantısı önemli bir risk faktörüdür. Hareketin arttırılması ve obezitenin azaltılması diyabeti önlenebilir hale getirmektedir" dedi.Diyabetin uzun dönemde göz, kalp, böbrek, el ve ayak bölgesindeki sinirleri harap ettiğini belirten Akkaya, "Diyabet kronik ve ilerleyici bir hastalık olmuş olsa da, iyi tedavi ve belirli şartları yerine getirmekle ilerlemesi durdurulabilir. Sinsi bir hastalık olduğu için insanlar diyabetin farkına varamıyorlar. Ancak bazı belirtilerle bunu fark edebiliriz. Özellikle ağız kuruması, gece idrara çıkma sıklığında artış, daha fazla su içme isteği, yemek sonrası uyku hali ve cinsel bölgelerdeki kaşıntılı mantar enfeksiyonundaki artış dikkat etmemiz gereken belirtilerdir" şeklinde konuştu.Diyabeti tamamen ortadan kaldırmanın şu an mümkün olmadığına, ancak üzerinde bilimsel çalışmalara devam edildiğine dikkat çeken Akkaya, "Diyabeti kontrol edilebilir bir hastalık olarak tanımlıyoruz. Eğer ki kişiler diyet, egzersiz, kilo kontrolü yaparsa, medikal tedavisini düzenli olarak gerçekleştirirse, hekimi ile belirli periyotlarla bir araya gelirse, diyabet ile yaşamayı öğrenmiş oluyoruz. Böylelikle diyabetliler daha az kalp hastası oluyor. Diyabet aslında kişilere bir hayat tarzı kazandırıyor. Diyabetik insanlar gerekli kurallara uydukları takdirde sağlıklıyım diyen insanlardan çok daha uzun ömürlü olabilirler. Daha sağlıklı yaşayabilirler. Diyabet her ne kadar toplum içerisinde korkulan bir hastalık olarak görülse de, şu an tıp diyatebeti iyi kontrol edilebilir hale geldi. Ancak burada biz hekimlerin medikal tedavisinin yanı sıra, hastaların da birtakım tedbirlere uymaları gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İHA