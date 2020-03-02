Şeker Hastalığından kurtuldu

Eskiden hastalığında bir avuç dolusu ilaç içtiğini anlatan Bayram, "Sağlığıma kavuştum, şekerli çayımı da artık doyasıya yudumluyorum" dedi.

Şeker hastalığı nedeniyle halsizlik, tansiyon ve kolestrol yüksekliği şikayetleri yaşayan Ahmet Bayram, yaşadığı hastalıkların tedavisi için her gün bir avuç ilaç tüketiyordu. Yaşadığı halsizlik nedeniyle işini yapmakta da zorlanmaya başlayan Bayram, Tip 2 Diyabet hastalığından kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi. Bayram yaptığı araştırmanın ardından Özel Ata Sağlık Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Taner Akgüner'e ulaştı. Yaptığı görüşmenin ardından ameliyat günü planlandı. Bayram, 8 ay önce Dr. Akgüner tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından yeni bir hayata 'merhaba' dedi.

TEK BİR İLAÇ BİLE KULLANMIYORUM

Operasyondan sonra hastalığın belirtilerinin yok olduğunu anlatan Bayram, "20 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ediyordum. Hastalık nedeniyle ellerim ve ayaklarım şişiyor ve uyuşuyordu. , Şekerim yüksek olduğu için ellerim uyuşuyordu, ayaklarım uyuşuyordu, vücudumda yara çıktığında iyileşmiyordu Şimdi Allah'a şükür çok iyiyim. Kolesterol ve tansiyon gitti. Önceden hiç tuzlu yiyemezdim artık yiyebiliyorum. Şeker hastalığı her şeyini engelliyordu. Her gün bir avuç ilaç içiyordum. Şimdi ilaç kullanmadan sağlıklı bir şekilde yaşıyorum. Taner hocama minnettarım" dedi.

ŞEKER HASTALIĞI SIFIRLANDI

Tip 2 Diyabet hastası Bayram'ın şeker hastalığının yanı sıra obezite problemi de olduğunu ifade eden Op. Dr. Taner Akgüner, "Hasta bize geldiğinde yüksek doz insülin kullanıyordu. Tip 2 diyabet hastalığının yanı sıra obezite problemi de vardı. Vücut kitle endeksi 33 idi. Yapılan tetkiklerin ardından hastamıza Tip 2 Diyabet hastalığı sebebiyle operasyon kararı verdik. Operasyondan öncesinde hastanın pankreas bezindeki insülin salgılama kapasitesini ölçecek birtakım testler yaptık. Ve insülin üretme kapasitesi iyi olduğu için ameliyatımızı uyguladık. Hastamız ameliyattan kısa bir süre sonrasında 95 kilodan 65'a düştü. Hastanın şeker hastalığı tamamen sıfırlandı. Şuan da çok daha genç bir görünümde. Sağlıklı şeker hastalığını tamamen yenmiş bir şekilde hayatına devam ediyor" diye konuştu.