Şeker hastası 66 yaşındaki kadının ilaçlarını zabıta getirdi

KIRIKKALE'de, şeker hastası 66 yaşındaki Cevahir Çatuk, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilaçsız kalınca zabıtadan yardım istedi. Eczaneden alınan ilaçlar, yine zabıta ekipleri tarafından yaşlı kadına evinde teslim edildi.

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan tansiyon ve şeker hastası Cevahir Çatuk, sokak arasında araç ile dolaşarak koronavirüs nedeniyle 'evde kal' anonsu yapan zabıta ekiplerini gördü. Çatuk, yasak nedeniyle dışarı çıkamadığını ve kullandığı şeker ilaçlarının bittiğini belirterek, yardım istedi. Bunun üzerine zabıta ekipleri durumu kentte oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna iletti. Yetkililerin girişimiyle eczaneden satın alınan ilaçlar yine zabıta ekipleri tarafından götürülüp, Çatuk'a teslim edildi. Çatuk, virüs nedeniyle kendi yaşıtındakilerin dışarıya çıkmamasını isteyerek, "Devlet bizim iyiliğimiz için koşturuyor. Dışarıya çıkmaya korkuyoruz. Her şey bizim iyiliğimiz" dedi.

Kaynak: DHA