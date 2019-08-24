Şeker hastası ameliyatla çocuk sahibi oldu

Şeker hastalığının görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Erişkin nüfusun yüzde 13'ü kadar. Bir başka deyişle 7-8 milyon diyabet hastası var. Şeker hastalığı diğer birçok hastalığı tetiklediği gibi çocuk sahibi olmayı da engelliyor. Bunun da çaresi bulundu. Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, ameliyatla tedavi ettikleri hastaların hem kilo verdiğini hem de çocuk sahibi olduklarını ifade etti.

MUTLULUĞUN SIRRI...

Ameliyat sonrası bebek sahibi olanlardan biri de Fatma Akar Güven. 2014 yılında Dr. Alper Çelik tarafından ameliyat edilen Güven, 1 yıl sonra çocuk sahibi oldu. Güven ailesi geçen ay çocuğunun sünnet düğününü yaptı. Mutluluklarını ameliyata borçlu olduklarını aktaran Fatma Akar Güven, şeker hastalığı yüzünden bu gibi sorun yaşayanlara da ameliyat seçeneğini değerlendirmelerini tavsiye etti. Dr. Alper Çelik ise "Son 10 yılda 6 bin 500 şeker hastasını ameliyatla sağlıklarına kavuşturduk" değerlendirmesinde bulundu.