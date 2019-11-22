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Şeker hastasının pekmezi tatlandırıcı olarak kullandığı reçeller ilgi görüyor

Şeker hastasının pekmezi tatlandırıcı olarak kullandığı reçeller ilgi görüyorTokat'ta şeker hastası Havva Çiftçier (55), yaptığı pekmezleri tatlandırıcı olarak kullanarak, 15 çeşit reçel ve marmelat üretti.

22.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:15
Şeker hastasının pekmezi tatlandırıcı olarak kullandığı reçeller ilgi görüyor
'ta şeker hastası Havva Çiftçier (55), yaptığı pekmezleri tatlandırıcı olarak kullanarak, 15 çeşit reçel ve marmelat üretti. Çiftçier, çevresinde de beğenilen reçel ve marmelat çeşitlerini kızlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Kent merkezinde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi Havva Çiftçier, 17 yıl önce şeker hastalığına yakalandı. Reçelleri çok seven Çiftçier, hastalığı sonrası şeker kullanmadan organik ürünler yapmak için uğraştı. Şeker kullanmadan ürettiği dut pekmezini tatlandırıcı olarak değerlendirerek meyvelerden 15 çeşit reçel ve marmelat yaptı. Akrabaları ve komşularının beğendiği reçel ve marmelat çeşitlerini, kızlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden pazarlayarak ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı.
Yıllardır şeker hastalığı ile mücadele ettiğini belirten Havva Çiftçier Reçelleri ve marmelatları seviyorum ve pişiriyorum. Çocuklarım ve eşim de seviyor. Ama ben bunları yiyemiyordum. 'Ben bunları nasıl tatlandırırım, nasıl yiyebilirim' diye düşündüm. Erik marmelatı yaparak başladım. Ama tatlandırıcı olarak şeker koymadım. Kendi yaptığım dut ve elma pekmezi ile tatlandırdım. Yedim ve gayet güzel oldu. Hastalığıma gayet iyi geldi. Şekerim yükselmedi. İlaç da kullanıyorum ama gayet iyiyim dedi.
'EVİME KATKIDA BULUNDUM'
Yaptığı ürünlerin herkesin hoşuna gittiğini kaydeden Çiftçier Dostlarım ve komşularım misafirliğe geldiği zaman sofraya koyuyordum. Onların da hoşuna gidiyordu. Tabi eşe dosta öylesine veriyordum. Baktım benim cebimden gidiyor. Maddiyat olmazsa olmuyor. Bunları para ile satmayı düşündüm. Yurt dışında yaşayan akrabalarım var. Onlarla birlikte yurt dışına gönderdim. Kızlarım da bunu sosyal medya üzerinden satma fikrini geliştirdi. Ben de onların sözünü dinledim. Gayet de güzel gidiyor. Evime, eşime katkıda bulunuyorum. Bir de bunlarla uğraşmayı seviyorum. Hastalığımı unutturuyor bana. Her meyveden reçel ve marmelat yapıyorum. Genellikle dağlarda yetişen, ilaç barındırmayan organik meyvelerden yapmayı deniyorum. Gayet de güzel oluyor diye konuştu.
Şeker hastasının pekmezi tatlandırıcı olarak kullandığı reçeller ilgi görüyor

Tokat, Güncel

Kaynak: DHA


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