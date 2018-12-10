Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök Açıklaması

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, " Türkiye
'nin en büyük işçi hareketinin mesnetsiz iddia ve haberlerle karalanmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kulladı.
Gök, yazılı açıklamasında, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
'ın asgari ücretin yükseltmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarının bazı kesimlerce amacından saptırıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en büyük işçi hareketinin mesnetsiz iddia ve haberlerle karalanmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. Ülkesinin geleceği için yerli ve milli duruş sergilemekten geri adım atmayan Türk-İş ve onun Genel Başkanı Ergün Atalay'ın yöneltilen iftiralar toplumsal kutuplaşmaya yol açar."
Benzer art niyetli yaklaşımı kendilerinin şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde yaşadıklarını vurgulayan Gök, "Buradan ihtiraslarını ve emellerini paragraflara, satır aralarına kurnazca sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyoruz; ortalıkta terazilerini cazgır pazarcılar gibi savurup duranların kantarı milyonlarca işçinin kaderini belirleyemez. Bu şaşı, sorunlu ve ibretlik bakışı Türk halkına havale ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İşçi,Türkiye
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:32