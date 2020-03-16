Şeker-İş Sendikası koronavirüs salgını nedeniyle personeline iki hafta izin verdi
Şeker-İş Sendikası, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle personeline iki hafta izin verdi.
16.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:38
Şeker-İş Sendikası, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle personeline iki hafta izin verdi.
Şeker-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" ilan edilmesi ve Türkiye 'de de ilk vakaların görülmesinin ardından sendika, çalışanlarına yönelik yeni karar aldı.
Farklı mesleklerden 30 çalışanı bulunan sendika, koronavirüs salgını nedeniyle personeline iki hafta izin verdi.
Şeker-İş Sendikası Genel Başkan İsa Gök, açıklamada, koronavirüs salgınının hafife alınmayacak sonuçlara yol açtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Devletimizin aldığı tedbirleri destekliyoruz. Biz de sendika olarak çalışanlarımızın sağlığının her şeyden önemli olduğunu düşünerek bu izin kararını aldık. Personelimiz izinde olacak ama biz yöneticiler görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Soğukkanlı ve sağduyulu bir şekilde bu zor günleri sağ salim atlatacağımıza inanıyorum."
Şeker-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" ilan edilmesi ve Türkiye 'de de ilk vakaların görülmesinin ardından sendika, çalışanlarına yönelik yeni karar aldı.
Farklı mesleklerden 30 çalışanı bulunan sendika, koronavirüs salgını nedeniyle personeline iki hafta izin verdi.
Şeker-İş Sendikası Genel Başkan İsa Gök, açıklamada, koronavirüs salgınının hafife alınmayacak sonuçlara yol açtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Devletimizin aldığı tedbirleri destekliyoruz. Biz de sendika olarak çalışanlarımızın sağlığının her şeyden önemli olduğunu düşünerek bu izin kararını aldık. Personelimiz izinde olacak ama biz yöneticiler görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Soğukkanlı ve sağduyulu bir şekilde bu zor günleri sağ salim atlatacağımıza inanıyorum."
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Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Sendika, Güncel
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