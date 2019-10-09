Şeker kutusundan uyuşturucu hap çıktı

Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hapları şeker kutusuna koyarak gizlemeye çalışan C.B. ve M.Ö. yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında bir kısmı şeker kutusunda bulunan 120 uyuşturucu hap ve 25 gram uyarıcı madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.