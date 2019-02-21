Şeker Pancarı Üreticisine 70 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

MUŞ AA) - Muş
Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketinin, 2018-2019 kampanya sezonunda, çiftçilerden aldığı şeker pancarı karşılığı 70 milyon lira ödeme yaptığı bildirildi.
Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Hakim Gündoğdu
, yaptığı yazılı açıklamada, şirket olarak 2018 -2019 sezonunda üreticilerden 300 bin 471 ton şeker pancarı alımı gerçekleştirildiğini belirtti.
Alınan ürün karşılığı olarak 70 milyon liranın pancar üreticilerinin hesabına yatırıldığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:
"Pancar ekimi yapmak üzere üreticilerle sözleşme imzalamaya başladık. Hedefimiz 2019-2020 kampanya döneminde pancar üretim miktarı 370 bin tondur. Kampanya döneminde çiftçiden alacağımız 370 bin ton ürüne karşılık toplam 100 milyon lira pancar bedeli olarak ödenmesi ön görülmüştür. Bu anlamda hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır."
Gündoğdu, Muş, Ekonomi
Kaynak: AA