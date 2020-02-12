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Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Tarım Sigortaları (TARSİM) ve Şeker Pancarı Üretimi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

12.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:30Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı
'un ilçesinde Tarım Sigortaları (TARSİM) ve Şeker Pancarı Üretimi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından oda binasında gerçekleştirilen toplantıda TARSİM Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu, Bitkisel ve Hayvansal Üretimde Tarım Sigortalarının önemi, kriterleri, sigorta kapsamı ve bitkisel ürünler hangi risklere karşı sigortalanabilmekte konularında genel bilgilendirmede bulundu.

Çarşamba Şeker Fabrikası Merkez Bölge Şefi İbrahim İvgen ise uzun yıllardır kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikasının yeniden açılmasından dolayı fabrikanın çalışabilmesi için pancar ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla ekiminden pazarlanmasına kadar geçen süreç hakkında bilgi aktardı.

Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Yakakent ve Alaçam Tarım Kredi Kooperatif Müdürleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım sigortaları personelleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - SAMSUN

Alaçam, Samsun, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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