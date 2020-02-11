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Şeker pancarı üretimine yüzde 10 teşvik primi desteği

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretim Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Mehmet Hilmi Öğülmüş, çiftçilere verilen yüzde 10 teşvik pirimiyle üretimin artacağını söyledi.

11.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:46Şeker pancarı üretimine yüzde 10 teşvik primi desteği
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretim Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Mehmet Hilmi Öğülmüş, çiftçilere verilen yüzde 10 teşvik pirimiyle üretimin artacağını söyledi.
Şeker Fabrikası şeflerinden Mehmet Bayram ile Muş'un ilçesine gelen Öğülmüş, Malazgirt Pancar Şefliğini ziyaret etti.
Öğülmüş, daha sonra Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncer, ilgili kurum temsilcileri ve Beşçatak köyü muhtarı Cemil Yıldız ile değerlendirme toplantısı yaptı.
Bu yıl ilk kez Kars, Ağrı ve Erciş şeker fabrikaları üretim sahalarında uygulanmaya başlanacak yüzde 10 prim desteği hakkında bilgi veren Öğülmüş, bu uygulamanın üreticilere hayırlı olması dileğinde bulundu.
Primin Malazgirt'teki üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Öğülmüş, "Bu prim sayesinde Malazgirt'te üretilen 60 bin ton pancar miktarının 2020 yılında 100 bin tona çıkmasını hedefliyoruz. Malazgirt, pancar üretiminde söz sahibi bir ilçemizdir. Üreticilerimiz için 2020 çok daha bereketli geçecektir." diye konuştu.

Mehmet Hilmi, Malazgirt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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