Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflas eden Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı.
11.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:29
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir dönem Türkiye 'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait tesislerin bir bölümü daha icradan satışa çıkarılarak yeni sahibini buldu.
11 MİLYON 250 BİN TL'YE SATILDI
Şeker Piliç'e ait 55 bin metrekare büyüklüğündeki tesis Bandırma 1. İcra Müdürlüğü'nde yapılan satış ile yeni sahibini buldu. 22 milyon TL muhammen bedelle başlayan satışta, tesisi 11 milyon 250 bin TL bedelle Asil Nakliyat adlı firmanın sahibi iş adamı Nadir Arısoy aldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Etiketler : Şeker Piliç, Bandırma, Türkiye, Ekonomi
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