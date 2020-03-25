Şekerbank sağlık çalışanlarının ödemelerini Haziran'a öteleyecek

Şekerbank Covid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının mevcut kredi ve kredi kartı ödemelerini Haziran ayına kadar öteleyeceğini açıkladı.

Şekerbank açıklamasında, KOBİ'lere, mevcut istihdamın korunması koşuluyla ek krodi olanağı sunulacağını belirtildi.

Şekerbank'ın hazırladığı finansal pakette yer alan destekler şöyle:

"Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

"Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20'ye kadar artırılması imkanı sağlanacak.

"Şekerbank müşterileri internet şubesi ve mobil şube üzerinden yapacağı EFT ve havale işlemlerini 30 Nisan tarihine kadar ücretsiz gerçekleştirebilecek.

"Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde kullanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.

Şekerbank, 23 Mart tarihinden itibaren şubelerindeki çalışma saatlerini de 12.00 – 17.00 arasında olacak şekilde düzenledi.

Kaynak: DHA