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Şekerbank'tan eczacılara özel destek

Şekerbank, Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğine giderek eczacılara özel yeni bir finansal destek paketi sunduğunu duyurdu.

11.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:46
Şekerbank'tan eczacılara özel destek
Şekerbank , Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğine giderek eczacılara özel yeni bir finansal destek paketi sunduğunu duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, zorlu koronavirüs salgını sürecinin ekonomiye olan etkilerini sınırlandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğine giderek eczacılara özel yeni bir finansal destek paketi sundu.
İş birliği kapsamında eczacılara özel sunulan krediden hiçbir masraf alınmayacak ve eczacılar dilerlerse 3 aya kadar taksitlerini erteleyebilecek.
12 aya varan vadelerde yüzde 0,99, 12 ay üzeri vadelerde ise yüzde 1,09 faiz oranıyla sunulan ayrıcalık, 8 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olacak.
"Eczacılarımız da sağlık çalışanımızdır"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:
"Şekerbank olarak sorumlu bankacılık anlayışımızla koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu olağanüstü dönemde müşterilerimizi ekonomik açıdan desteklemeye devam ediyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli gücümüz sağlık çalışanlarıdır. Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız ekonomiye destek paketimiz dahilinde sağlık çalışanlarının mevcut kredi ve kredi kartı ödemelerini haziran ayına kadar ötelemiştik. Bu süreçte önemli bir görev üstlenen eczacılarımızı da sağlık çalışanları arasında görüyor ve Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğimiz kapsamında onlara özel bir destek sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şekerbank olarak içinden geçtiğimiz bu süreçte her zamankinden daha çok ekonomimizi desteklemeye ve müşterilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Şekerbank, Güncel
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