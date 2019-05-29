Şekerli gıdalar dişleri tehdit ediyor

Bu bayrama "Şeker Bayramı" denmesi de boşuna değil. Ancak aşırı şeker tüketimi çocuklarda diş ve diş eti hastalıklarına davetiye çıkarıyor.

Baklava, şekerleme ve çikolatalar bayramın olmazsa olmazı… Ama bu gıdalar aynı zamanda diş sağlığını da tehdit ediyor. Bayramda bolca tüketilen tatlı ve hamurlu gıdalar, ağızda çürük yapıcı mikroorganizmaların beslenmeleri için uygun ortam oluşturuyor, diş çürükleri gibi diş eti hastalıklarına da zemin hazırlıyor. Tüketilen şekerli gıdalar, ağzın içinde asidik bir ortam yaratıyor. Dişlerin yüzeyine, özellikle de mine tabakası üstüne yapışarak, karbonhidrat moleküllerinin birikmesine yol açıyor. Diş üstüne biriken şekerli kalıntılar, kolaylıkla asitlenmeye sebep olduğu için de dişlerde hızlı çürümeye neden oluyor.

Uzmanlar özellikle çocukların şekerli gıda tükettikten sonra dişlerini fırçalamaları gerektiğini ifade ediyor. 6-12 yaşları arası çocukların artan ağız hijyeni ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen R.O.C.S. Junior diş macunu, dişleri ve diş etlerini korumaya yardımcı oluyor.

Kaynak: Bültenler