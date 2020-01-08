Şekerpare filmi konusu nedir? Şekerpare oyuncuları ve Şekerpare özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Şekerpare filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şekerpare filmini izleyecek olanların merak ettiği Şekerpare konusu nedir, Şekerpare oyuncuları kimler ve Şekerpare özeti gibi konuları inceliyoruz.
ŞEKERPARE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Karakol amiri Ziver Bey ile çalışan ve ona çok saygı duyan Cumali genelevde çalışan Şekerpare'ye aşık olur. Ancak Şekerpare'ye Ziver Bey'de ilgi duymaktadır. Şekerpare'nin de Cumali'den hoşlandığını anlayan Ziver genelev üzerindeki kontrolü arttırmaya çalışır. Hatta işleri evi kapatmaya kadar götürür. Ancak içlerine Cumali'yi de alan Letafet Hanım ve kızları Ziver'e hiç ummadığı bir oyun oynayacaktır
ŞEKERPARE OYUNCULARI VE KADROSU
Şekerpare Yönetmen: Atıf Yılmaz
Şekerpare Oyuncular: Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, İlyas Salman, Serra Yılmaz
Şekerpare Tür: Komedi
Şekerpare Yapım Yılı: 1983
Şekerpare Vizyon Tarihi: 1 Nisan 1983 Cuma
Şekerpare Senaryo: Yavuz Turgul