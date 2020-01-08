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Şekerpare filmi konusu nedir? Şekerpare oyuncuları ve Şekerpare özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şekerpare filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şekerpare konusu, Şekerpare özeti ve Şekerpare oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şekerpare filminin detayları…

08.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:34

İzleyenleri ekrana bağlayan Şekerpare filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şekerpare filmini izleyecek olanların merak ettiği Şekerpare konusu nedir, Şekerpare oyuncuları kimler ve Şekerpare özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞEKERPARE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karakol amiri Ziver Bey ile çalışan ve ona çok saygı duyan Cumali genelevde çalışan Şekerpare'ye aşık olur. Ancak Şekerpare'ye Ziver Bey'de ilgi duymaktadır. Şekerpare'nin de Cumali'den hoşlandığını anlayan Ziver genelev üzerindeki kontrolü arttırmaya çalışır. Hatta işleri evi kapatmaya kadar götürür. Ancak içlerine Cumali'yi de alan Letafet Hanım ve kızları Ziver'e hiç ummadığı bir oyun oynayacaktır

ŞEKERPARE OYUNCULARI VE KADROSU

Şekerpare Yönetmen: Atıf Yılmaz

Şekerpare Oyuncular: Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, İlyas Salman, Serra Yılmaz

Şekerpare Tür: Komedi

Şekerpare Yapım Yılı: 1983

Şekerpare Vizyon Tarihi: 1 Nisan 1983 Cuma

Şekerpare Senaryo: Yavuz Turgul

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