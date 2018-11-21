21 Kasım 2018 Çarşamba 14:48



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:48

Sonbaharın değeri çok iyi bilinmeyen ayvanın iki halini bebişlere sunalım istedik, ayvalı kereviz püresi ve şekersiz ayva reçeli : ) Şekersiz Ayva Reçeli Malzemeler: 2 ayva, 1 elma, 1/2 bardak içme suyu (1 yaşından sonra tarçın, karanfil veya zencefil de eklenebilir)Nasıl Yapılır? 1. Ayvayı minik küpler şeklinde kesin. 2. Elmayı cam rendede rendeleyin. 3. İki meyveyi karıştırıp fırın kabına yayın, içme suyu ekleyin. 4. Daha önceden 170º fırında 30-40 dakika pişirin, arada fırın kabındaki meyveleri karıştırın. 5. Karışımı çatalla ezin veya blenderden geçirin. 1 yaşından sonra toz tarçın, tarçın çubuğu, karanfil veya zencefil de eklenerek de pişirilebilir, karanfil ve çubuk tarçının sonrasında çıkarılmasına dikkat ediniz. Bu reçeli, ara öğünlerde yoğurtla, kahvaltılarda yulaf, ekmek üstü olarak ikram edebilir ve kurabiye/ kek içine katabilirsiniz.