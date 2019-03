Sekiro, İlk 24 Saat İçinde Steam'de En Çok Oynanan Oyunlar Listesinde Dördüncü Sıraya Oturdu

Kaynak: WebTekno

FromSoftware'in merakla beklenen oyunu Sekiro: Shadow Die Twice, çıkışının ardından oyun dünyasında en çok konuşulan oyunlardan biri oldu. Başarılı dövüş mekanikleri ve renkli dünyasıyla büyük bir kesimin kalbini çalan oyun, ilk gününde ilk başarısına imza attı bile.Dün ( 22 Mart ) resmi olarak satışa sunulan Sekiro: Shadow Die Twice, Steam'in anlık oyuncu sayısı baz alınarak hazırlanan listede Rainbow: Six Siege'i geçerek dördüncü sıraya oturdu. 125.000 oyuncu bu liste için çok büyük bir oran olmasa da tek oyunculu olan bir oyun olarak bu listenin başlarında yer alması takdiri hak ediyor.Elde ettiği başarıyla oyun dünyasında daha fazla adını duyuracak olan Sekiro: Shadow Twice'ın dördüncü sıradan ileri gidebileceği düşünülmüyor. Çünkü; başarılı yapımın bir üstünde yer alan Counter-Strike: Global Offensive'in anlık oyuncu sayısı 600.000'in üzerinde.Oyunu satın almayı düşünenler için platformlardaki fiyatlarını aşağıya ekliyoruz.Steam: 289 TLPlayStation Store: 469 TL Microsoft Store: 470,50 TL