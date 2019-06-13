Sekiz günlük yaşam savaşını kaybetti

Bafra
ilçesinde trafik kazasında yaralanan Bahar Değer Emirza, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.İkiztepe
mevkisinde trafik kazasında ağır yaralanan Emirza (33), tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Emirza, Kelikler Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.
İlçenin İkiztepe mevkisinde 5 Haziran
'da iki otomobil çarpışmış, kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Hülya Ateş, Bahar Değer Emirza ve Vedat Değer yaralanmıştı. Vedat Değer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AAİkiztepe
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