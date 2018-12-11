Sekiz Yıl Aradan Sonra Sergi Açıyor!

Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, 2010 yılında Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde açtığı 36 adet yağlı boya tablodan oluşan "Bu Gözler Kimin?" adlı sergisinden sonra, 2019 yılının ilk aylarında Türkiye'nin önde gelen uluslararası çağdaş sanat galerisi Gama Art Gallery'de sergi açmaya hazırlanıyor.

Sanatçı,yaklaşık 15 tablodan oluşan koleksiyonunda dünyanın son yıllarda geldiği karmaşa ve karamsarlığın dışına çıkmanın gerektiğini, bunu başarmak için kişilerin küçük çabalar harcamasının zor olmadığını, hayata iyi ve güzel yanından bakarak istediği iç huzur ve yaşamı yaratabileceğini anlatırken aynı zamanda maddi manevi yaşantısını tablolarında harmanlayarak kendi analizini çıkartıyor.

Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili konularda çaba sarf ederek birçok sanatsal projeye imza attı.1997 yılında Sultan 2. Abdülhamit Han'ın mühürlerinin Paris'ten alınarak İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi'ne getirilmesinde rol oynadı.

1999 yılında Çırağan Sarayı'nda "Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Kutlamaları" sebebiyle organize ettiği "Çağdaş Gözde Mirasımıza Bakış" adlı sergisi büyük ses getirdi. Geniş çaplı bu sergide, geçmiş ile günümüz arasında son derece ilginç ve başarılı bir köprü kuran Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, sanatın toplum hayatındaki değerini bir kez daha hatırlattı.