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Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti

Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetiştiRusya, (DHA) - Rusya'da evin camından sarkan çocuk, hava tahliye borusu üzerine basarak, orada mahsur kaldı.

06.08.2019 11:48
Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti
Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti
Rusya, (DHA) - Rusya'da evin camından sarkan çocuk, hava tahliye borusu üzerine basarak, orada mahsur kaldı. Düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti.
Olay, Rusya'nın Çeçenistan bölgesinde meydana geldi. Apartmanın sekizinci katındaki dairenin camından sarkan 10 yaşındaki çocuk, hava tahliye borularının üzerine basarak düşmemek için çabaladı. Çocuğu görenler durumu polise ve aileye bildirdi. Olay sırasında ailenin evde olmadığı anlaşılınca, yan komşu kendi evinin camından dışarı sarktı. Bir polisin de yardımı ile çocuğu yakalayan adam, onu kurtararak evin içine çekti.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Nefes kesen o anlar ise bir başka komşu tarafından görüntülendi.

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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