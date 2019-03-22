Sekmen: "Erzurum'a Her Alanda Yeni Bir Dinamizm Kazandırdık"

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dadaşköylü seçmenlerle bir araya geldi.Beraberinde AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar'la birlikte Dadaşköy'ü ziyaret eden Başkan Sekmen'e, vatandaşların ilgisi büyük oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında rotayı bu kez Dadaşköy'e çevirdi. Seçmenlerle bir araya gelen Sekmen, 5 yılın hizmet ve yatırım özetini çıkardığı toplantıda, vatandaşlarla görüş alışverişinde de bulundu. AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar'la birlikte AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın'ın da katıldığı seçmen buluşmasında konuşan Başkan Sekmen, "Yakutiye demek, Erzurum demek. Yakutiye'de Erzurum'un tarihi dokusu ve kimliği yatıyor" vurgusunda bulundu."YAKUTİYE 5 YIL ÖNCEKİ YAKUTİYE DEĞİL"Erzurum şehir merkezini teşkil eden Yakutiye'nin, bağlı mahalle köylerle birlikte çok geniş bir coğrafya olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Nüfusu neredeyse bir kent nüfusu kadar olan Yakutiye ilçemizde 5 yıl boyunca önemli hizmetlere imzamızı attık. Kent merkezinde geniş kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmaları yaptık, tarihi gün yüzüne çıkarttık. Binlerce gecekonduyu ve metruk yapıyı temizledik. Bugün şehir merkezine baktığınız zaman o virane görüntünün büyük ölçüde ortadan kaldırıldığına tanık olacaksınız" diye konuştu.SOMUT ÇÖZÜMLER, KALICI ADIMLARYakutiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda hangi adımların atılması gerektiğini çok iyi bildiklerini dile getiren Başkan Sekmen, "Bizim yol haritamızda Yakutiye'miz için modern ve estetik yapılaşmayı mümkün hale getirecek projelerimiz de var, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere üretimi artırmaya, geliştirip ve desteklemeye yönelik projelerimiz de var. Yakutiyeli gençlerimize iş ve istihdam olanakları sağlayacak projelerimiz de var, turizm, eğitim, kültür ve sanat atılımlarına yol açacak projelerimiz de var. Yani biz belediyeciliğe sadece temel belediyecilik hizmetleri gözüyle bakmıyoruz. Biz Erzurum'un neresinde neye ihtiyaç varsa, onu gidermeye yönelik somut çözümler üretiyor, kalıcı adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.ERZURUM'DA HİZMET YARIŞI VERİYORUZErzurum'un belediyecilik tarihi boyunca böylesine hızlı bir kalkınma süreci yaşamadığının altını çizen Başkan Sekmen, 31 Mart seçimlerinin, işte bu süreci sürdürülebilir kılacağını kaydetti. Sekmen, "AK Parti kadroları olarak Erzurum'da adına hizmet ve yatırım dediğimiz bir yarış veriyoruz. Bu maratonda 5 yıl boyunca hemen her alana yönelik sayısız yatırımlar yaptık. Eğitime, kültür ve sanata, tarım ve hayvancılığa, turizm ve ticarete, kısaca aklınıza gelen her alana Büyükşehir Belediyesi olarak el attık, şehrimize büyük bir dinamizm kazandırdık. Öyle ki; yıllardır kanayan bir yara halini alan göç sorununu bile Erzurum'da tersine çevirdik. Bu yüzden 31 Mart seçimleri önemli bir dönüm noktası olacak. Halkımızın destekleriyle bu seferberlik devam edecek" diye konuştu. - ERZURUM