Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, sekreter olarak girdiği belediye, 31 mart günü yapılan seçimlerde başkan seçilen Zekiye Tekin mazbatasını aldı.31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için 15 yıl çalıştığı Pazaryeri Belediyesi için AK Parti'den aday adayı olan, fakat partisinden aday gösterilmeyince bağımsız belediye başkanı adayı olarak seçimlere giren Zekiye Tekin, mevcut belediye başkanı fark atarak seçimleri kazandı. Tekin bugün ilçesinde adliye sarayı olmadığından Bozüyük Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Erol Ormantepe'nin elinden mazbatasını aldı. İlçede neredeyse tüm bayanların desteği alarak belediye başkanı olan Tekin, "Bütün kadınlarımıza bir kadının dik durup neleri başarabileceğini en güzel şekilde göstermek adına, örnek olmak adına böyle bir yola çıktım ve hep birlikte kazandım" dedi."Başta bana inanan ilçe bayanlarını arkama alarak, bağımsız belediye başkan adayı oldum"4 bin 592 seçmenli ilçede 4 bin 82 kişi sandığa giderken açılan 17 sandıkta 173 oy geçeriz sayılmıştı. Bin 596 oyla Bağımsız Belediye Başkanı seçilen Zekiye Tekin, en yakım rakibi mevcut belediye başkanına 577 oy fark attı. Belediyeye 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükseldiğini anlatan Tekin, "Belediyede 3 dönemdir özel kalemde çalışırken, görevden alınarak masaya yönlendirildim. Ben de bu olaydan sonra belediye başkan adayı olma kararı verdim. AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptım ve benim yerime mevcut belediye başkanını tekrar aday gösterdiler. Ben de başta bana inanan ilçe bayanlarını arkama alarak, bağımsız belediye başkan adayı oldum. Ardından ilçedeki beylerde bana destek verdi. Arkamda güzel bir kitlenin olduğunu gördüm ve sevdalısı olduğum Pazaryeri ilçeme en güzel şekilde hizmet etmek adına bağımsız aday olarak çıktım. Sonundan bana inananlarla birlikte 31 mart akşamı seçimleri kazandık" dedi."Türkiye'de tek bağımsız kadın Belediye Başkanı"Tekin, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini anlatarak, "Seçimler öncesi kadın dayanışması fazlaydı. Kadın- erkek, 7'den 70'e bir sevgi seli ile karşılaştım. İlçem adına gurur duyuyorum. Türkiye'de tek bağımsız kadın Belediye Başkanı oldum. 5 yıl boyunca güzel ilçeme en güzel hizmeti vereceğim" dedi.Öte yandan Tekin mazbatasını aldıktan sonra özel kalem müdürlüğü yaptığı belediyenin başkanlık koltuğuna oturdu ve içe kadınları Tekin'i yine yalnız bırakmadı. - BİLECİK