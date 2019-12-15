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Seksenler dizisinin Basri ağabeyi Başkan Öz'ü ziyaret etti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Elmas, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ü makamında ziyaret etti.

15.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:22Seksenler dizisinin Basri ağabeyi Başkan Öz'ü ziyaret etti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Elmas, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ü makamında ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesaplarında paylaşarak teşekkür eden Başkan Bülent Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TRT'nin sevilen dizisi 'de 46'lık Basri ağabey karakterini canlandıran ve aslen Çanakkale Bigalı olan Mehmet Elmas'a sanat hayatında başarılar diliyoruz" dedi ve "Yakında Çan Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz tiyatro gösterisi için bizlere ziyarette bulunan Mehmet Elmas'ı ağırlamaktan onur duyduk" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Değerli Taş, Seksenler, Bülent Öz, Güncel

Kaynak: İHA

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