Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 20 bin iftariyelik dağıttı

'Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da ramazanı uğurlamaya sayılı günler kala coşku devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı.

ETKİNLİĞE HACİVAT KARAGÖZ DE EŞLİK ETTİ

Yüzyıllardır Ramazan'ın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan, "Selam" sloganıyla birbirinden güzel etkinlikle devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı. Her gün 20 bin iftariyelik dağıtan sevilen oyuncu, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ramazan boyunca her gün yapılan etkinliğe Hacıvat Karagöz de eşlik etti.