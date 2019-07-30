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Seksenler dizisinin Şahini Ceyhun Fersoy'dan anlamlı proje

Türkiye'de ilk defa yapılan ve 2009 yılında başlayan Zahrettin ÇELİK imzalı eğitsel Stand -Up gösterisi KAZASIZ KUL OLMAZ farkındalık projesine, Seksenler dizisinde Almancı Şahin'e hayat veren Ceyhun FERSOY dahil oldu.

30.07.2019 13:39 Seksenler dizisinin Şahini Ceyhun Fersoy'dan anlamlı proje

2009 yılında Zahrettin ÇELİK tarafından yazılan ve hayata geçirilen Kazasız Kul Olmaz projesi trafik ve iş kazaları ile alakalı farkındalık hareketi olarak kurgulandı.

Zihni GÖKTAY ve Yonca EVCİMİK'İN sanat danışmanlığını yaptığı projeye geçtiğimiz günlerde Seksenler dizisinden tanıdığımız Ceyhun FERSOY dahil oldu. Projenin yaratıcısı ve mimarı Zahrettin ÇELİK ile ortak sahneyi paylaşan oyuncu projeye ayrı bir renk katarak izleyenlerden tam not aldı.

Projenin Yapım Sorumluluğuna Nurcan ÖZELÇİ getirilirken Genel Koordinatörlüğünü ise Ali Fuat AKSU üstlendi.2019 – 2020 sezonu için yeni kadro oluşturan yapımcı Zahrettin ÇELİK "Çok yakında sürprizlerimiz olacak amacımız halkımızı trafik ve iş kazaları konusunda bilinçlendirip toplumsal bir farkındalık oluşturmak. Her gün onlarca insan trafik ve iş kazalarında yaşamını yitiriyor, halkımız bilinçlenip bu acı ölümler son bulana kadar Kazasız Kul Olmaz projemiz devam edecek.10 yıldır büyük emekler vererek hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin çabaladığım ve hayatta tuttuğum projemi Türkiye'nin en ücra köşesine kadar götürerek halkımıza sunmaya devam edeceğim." Dedi

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücülere, oyuncuları ve kadrosuyla birlikte Güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları ile alakalı bilgilendirme broşürleri dağıtan ekip, çok yakında yapacağı Basın Lansmanı ile tüm Türkiye'ye adını duyurmaya hazırlanıyor.


Seksenler, Türkiye, Ceyhun, Magazin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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