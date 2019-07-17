17.07.2019 16:30
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Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka, oğluna olan benzerliği ile şaşırttı

TRT'nin sevilerek izlenen dizisi Seksenler'de Nazlı karakteriyle ününe ün katan oyuncu Yasemin Çonka'nın, paylaştığı fotoğrafta oğluyla olan benzerliği şaşırttı.

İkinci Bahar, Seksenler ve Gönülçelen gibi dizilerde hafızlara kazınan karakterleri oynayan Yasemin Çonka, sosyal medya paylaşımıyla gündemde.

OĞLU İLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Türk dizi tarihine damga vuran Seksen dizisinde Nazlı karakteriyle gönülleri fetheden başarılı oyuncu, oğluyla paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Hayranları oğlu ile benzerliğini görünce oldukça şaşırdı.

YASEMİN ÇONKA KİMDİR?

1972 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Yasemin Çonka, 1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümü'nden mezun oldu. Evlendikten sonra eğitim hayatına Amerika'da devam eden oyuncunun spikerlik deneyimi de vardır.

1998 yılında başlayan 2001'e kadar devam eden başrollerinde Şener Şen ve Türkan Şoray'ın olduğu İkinci Bahar dizisinde rol aldı. Ünlü oyuncu daha sonraki yıllarda Cansel Elçin ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı Gönülçelen dizisinde rol aldı.

Son olarak ise TRT1 ekranlarının hafızalara kazınan ve fenaomen haline gelen Seksenler dizisinde Nazlı karakteriyle yer aldı.

Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka, oğluna olan benzerliği ile şaşırttı
Seksenler, Magazin

YORUMLAR (8)
YA BABASI DA ANASINA BENZİYORSA: Yoksa halaoğluylan teyzengilin kızı mı evlendi de bu oldu
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PATOZ: hakkaten la ikisinin de burnu var. . .
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KAMBOÇYALI: onu boşversene , ikisinin de gözlüğü var .
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DELİDİR NE YAZSA YERİDİR: Allah aşkına nesi benziyor bunların ? Birinin gözlük camı siyah , diğerinin renksiz . Birinin dişleri görünüyor , diğerinin görünmüyor (? ) Neymiş benziyormuş (!) Hiçte benzemiyor . .
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KUAFÖR: Dip boyası gelmil acill kuaförün yolunu tutsun :):):):)::)
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MY: Allah Allah neden benziyorlar aceba birbirlerine, çok şaşırtıcı gerçekten. . . . . tövbe yarabbii
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EVET: Benide uyku tutmaz artık.
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KAAN: Kendi çocuğu değilmiymiş, neden şaşudunuz. . . ;)
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