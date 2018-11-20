Sektör Lideri U.N. Ro-Ro, 2019'A İddialı Hedeflerle Giriyor

Yemekte, DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe, U.N. Ro-Ro'nun lider hizmet anlayışını ve 2019 hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Boztepe,U.N. Ro-Ro'nun 2018'deki iddialı büyüme ivmesini, 2019 yılında da yeni yatırımlarla sürdüreceğini belirtti.

U.N. Ro-Ro, 14-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nın ikinci günü, WOW Hotel & Konferans Merkezi'nde gerçekleşen gala yemeğine ev sahipliği yaptı. U.N. Ro-Ro, Türkiye'nin önde gelen uluslararası nakliye firmaları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerini gemi boy uzatma işlemini gerçekleştiren Gemak Grup sponsorluğunda ağırladı.

DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen açılış konuşmasında; "Bildiğiniz üzere 5 ay önce 12 modern ro-ro gemisi ile Akdeniz'de 7 ro-ro hattını işleten U.N. Ro-Ro'yu 1 milyar Avro'ya kendi bünyemize kattık ve DFDS'nin hâlihazırdaki 39 gemisine U.N. Ro-Ro filosunu da ekleyerek mevcutta işlettiğimiz 22 liman bağlantımızla birleştirdik. Şirket satınalması sonrasında yoğun bir entegrasyon sürecine girdik. Ağustos ayı itibariyle Türk Lirası'nda yaşanan kur hareketliliği sebebiyle U.N. Ro-Ro ile lojistik endüstrisini güçlü kılmak adına bir tahsilat planı oluşturduk. Bu siz müşterilerimizin alışık olduğu bir plan değil fakat bunu uygularken göstermiş olduğunuz anlayışa müteşekkirim. Bizim için yeni olan bu coğrafyada DFDS'i benimsediğiniz ve nezaketle karşıladığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ağustos ayından sonra Türkiye'de ihracat yönünde güçlü bir büyüme görüldü. Türkiye ekonomisinin Avrupa'ya giden yolu ihracattan geçiyor. DFDS olarak Türk ihracatçısının her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz " diye konuştu.

DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe yemekte yaptığı konuşmada 2018 yılına dair değerlendirmelerinin yanı sıra 2019 hedeflerini de katılımcılarla paylaştı. Selçuk Boztepe "2018 şirketimiz açısından önemli gelişmelere sahne oldu. U.N. Ro-Ro, 7 Haziran 2018'de Avrupa'nın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden Danimarka merkezli DFDS tarafından satın alındı. Mart ayı itibariyle Ambarlı – Trieste direkt seferlerimizi başlattık. Patras seferlerimiz Haziran ayında haftalık karşılıklı tek sefer olarak başladı. Patras hattımız Ekim ayı itibariyle gidiş dönüş karşılıklı 2 sefere çıkarıldı. Ağustos ayında UN Karadeniz gemimizin boy uzatma işlemi gerçekleşti. Haziran'dan Eylül sonuna kadar tarifeden %50 indirimli boş araç fiyatları ile sektörümüze destek sağlandı. Trieste'den kalkan Bettemburg trenlerimiz ile Trieste –Bettembourg – Gent – Göteborg hattı haftalık 7 sefer olarak Eylül ayı itibariyle

açıldı. Patras çıkışlı Grimaldi bağlantıları ile İtalya, Malta, İspanya ve Kuzey Afrika bağlantıları hizmete girdi. Eylül ayında açılan demiryolu bağlantımız Novarra ile Milano bölgesine haftada 3 sefer hizmet vermeye başlandı. Ekim ayında hayata geçen Nikrasa sistemi ile Triest – Bettemburg hattında vinçlenebilir olmayanlar da dahil neredeyse tüm römorkların taşıması başlatıldı. 2019'da da yine önemli hedeflere koşacağız. Calais/Dunkirk çıkışlı ve Dover varışlı İngiltere hatlarımızda "Sea Bridge" projesi ile avantajlı bilet imkânları sunacağız. Mersin–Trieste hattımızdaki gemilerimizin birinci çeyrek itibariyle, Türkiye'den gidişlerinde Antalya limanlarına uğrak sefer yapmasını planlıyoruz. Bari – Pendik haftalık bir ithalat seferlerinin başlaması 2019'un ilk çeyreğinde, Patras hattı seferlerinin üç sefere çıkması ise 3. çeyrekte hayata geçecek. Yeni açılan demiryolu bağlantımız Novarra ile Milano bölgesine haftanın 3 günü olarak başlattığımız hattımız haftalık 6 sefere çıkacak. 2019 yılında 300 milyon TL'lik scrubber olarak bilinen gaz yalıtım sistemi yatırımını da gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım sayesinde, 2020 itibariyle U.N. Ro-Ro'nun tüm gemileri sülfür emisyonunu kısıtlamaya yönelik yeni küresel mevzuata uyumlu hale gelecek" dedi.

Logitrans Fuarı'ında ayrıca, dünyanın en büyük Lego gemisi unvanıyla anılan Guinness rekorlar kitabına da giren dev DFDS Lego gemisi Jubilee Seaways de yer aldı. Lego gemi, fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekti.