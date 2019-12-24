Sektör Temsilcileri, Çevirmen Adaylarına Medikal Çeviriyi Anlattı

İlk Ders Medikal Çeviri

Kavram MYO'nun düzenlediği "Çeviri Atölyesi" etkinliği kapsamında Ege Bölgesi Çevirmenler ve Çeviri Büroları Derneği (EGEÇEDER) yönetim kurulu üyesi Soner Üstün, öğrencilere medikal çeviri alanında ders verdi. Çeviri sektöründe uzmanlaşmanın önemine değinen Soner Üstün, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümünde öğrenimine devam eden çevirmen adaylarına medikal alanda yapılan çevirilerde hangi noktaların önemli olduğunu ve dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

"İlginin Yoğun Olması Mutluluk Verici"

Derslere ilginin yoğun olmasının mutluluk verici bir gelişme olduğunu dile getiren EGEÇEDER Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kürşat Serttürk, etkinlik için şu ifadeleri kullandı: "EGEÇEDER olarak davet edildiğimiz etkinlikler çerçevesinde, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümünde "Medikal Çeviri" konusunda dersler vermeye başladık. Bu bağlamda Yönetim Kurulu üyemiz Soner Bey, genç çevirmen adaylarına yönelik ders programına başladı. İlginin yoğun olması bizleri gerçekten mutlu etmektedir. İlerleyen süreçte bu ders ve seminer kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz. Kendi işlerinden fedakarlık yaparak zamanını ve enerjisini harcayan, derneğimizi başarıyla temsil eden, medikal tercüme konusunda bilgi ve deneyimini genç arkadaşlarımızla paylaşan Soner Bey'e derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum"

Dernek Kapsamında Başka Etkinlikler Planlanıyor

EGEÇEDER'in İzmir'de başka etkinlikler de planladığının altını çizen Osman Kürşat Serttürk, proje üretmeye devam edeceklerini söyledi. Serttürk, "Kurumsallaşma adına İzmir'de pek çok görüşme, toplantı, workshop ve projeyi hayata geçiren derneğimiz, davamıza inanan, gönül veren arkadaşlarımızla çalışmaya, proje üretmeye devam edecektir. Bize inanan ve destek olan üyelerimiz olduğu sürece, bizler sektörümüz adına doğruları yapmaya devam edeceğiz. Çıktığımız bu yolculukta bizlere destek olan tüm üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim" dedi.