- Sektör temsilcilerinden Çevre Bakanı'na "poşetler ücretsiz olsun" teklifi

- Sektör temsilcilerinden Çevre Bakanı'na "poşetler ücretsiz olsun" teklifiAmbalaj sektörü temsilcileri, sektörde 300 bin kişinin çalıştığını, ücretli poşet uygulamasının hayata geçmesi halinde 150 bin kişinin işsiz kalacağını ifade ettilerSektör temsilcileri, 50 mikron ve üzeri tekrar kullanılabilen poşetlerle, doğada gübreye dönüşebilen poşetlerin ücretsiz olmasını teklif ettiBURSA - Türkiye ; alışverişlerde ücretli poşet dönemine geçişi konuşurken, sektör temsilcilerinden farklı bir teklif geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen ambalaj sektörü temsilcileri, 50 mikron ve üzeri tekrar kullanılabilen ambalaj poşetlerle, doğada gübreye dönüşebilen poşetlerin ücretsiz olmasını önerdi. Eğer ücretli poşet uygulaması tam anlamıyla hayata geçerse ambalaj sektöründe 300 bin kişiden yarısının işsiz kalma riski bulunuyor. Marketlere poşetlerin parayla satışını içeren Atık Yönetmeliği Kanunu'yla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen ambalaj sektörü temsilcileri, sektörün sorun ve talepleriyle birlikte hassasiyetlerini içeren raporu bakana sundu."Türk ambalaj sektörü çöker"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıyı değerlendiren BTSO Meclis Üyesi ve Ay Plastik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yeşil, şunları soyledi: "PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ile Ankara İzmir ve Gaziantep gibi sektörümüzün yoğun olduğu illerimizden gelen Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ambalaj sektörü üreticilerimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'la bir araya geldik. Öncelikle şunun çok iyi bilinmesini istiyoruz ki Türk ambalaj sektörü olarak bizler de çevre ile ilgili hassasiyetleri içeren yasanın sonuna kadar yanındayız. Ülkemizin ve dünyanın daha temiz ve daha yaşabilir olması noktasında çalışıyoruz. Bunun için hükümetimizin ve devletimizin yanında, sektörümüzün üzerine düşen her türlü göreve hazırız. Türk ambalaj sektörü, her yıl dış ticaret fazlası veren etkin stratejik sektörlerimizin başında geliyor. Avrupa 'nın lideri olduğumuz sektörümüz 2023 hedefleri doğrultusunda büyümesini sürdürürken yaşadığımız ekonomik saldırıyla birlikte gelen yüksek döviz kuru altında ezilen yüzlerce sektör temsilcimiz oldukça zor günler yaşıyor. Yasanın bu haliyle çıkması demek binlerce ambalaj üreticisi ve 300 binden fazla istihdamın olduğu sektörümüzün neredeyse yüzde 50'sinin kepenk kapatması demektir. Hükümetimizin ve Bakanlığımızın buna müsaade etmeyeceğini iyi biliyor, sektörümüzün hassasiyetlerini göz ardı etmeyeceklerine sonuna kadar inanıyoruz"Sektörün taleplerini ilettilerHayatın her alanındaki plastik ve ambalajları çevreye zarar vermeden doğru şekilde kullanmanın insanlık görevi olduğunu kaydeden Kağan Yeşil, "Bizler de bu bilinçle hem yasaya katkı koymak hem de sektörümüzün zarar görmemesini sağlamak adına tıpkı Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi 50 mikron tek kat ve üzeri kalın ambalaj poşetler için herhangi bir vergi veya satma zorunluluğu getirilmemesini talep ediyoruz. Aynı şekilde sektörümüzde compostable olarak bilinen doğada gübreye dönüşebilen ambalaj poşetlerin daha fazla teşvik edilmesiyle ilgili olarak bedelsiz kullanımını talep ediyoruz. Tüketicilerimiz böylelikle daha sağlam, daha kullanışlı ve geri dönüşümü kolay ambalaj poşetleri kullanacaktır. Ayrıca, yine AB ülkelerinde olduğu gibi ambalaj poşet hammaddesinin 3/2'sinin geri dönüşümden elde edilmesi adına geri dönüşüm bilincinin daha yaygın hale getirilmesi ve geri dönüşüm sektörünün teşvik edilmesini talep ediyoruz"diye konuştu.