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Sektörel cirolar ocak ayında yüzde 20,5 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı ocak ayında yıllık yüzde 20,5 arttı.

13.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:21
Sektörel cirolar ocak ayında yüzde 20,5 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı ocak ayında yıllık yüzde 20,5 arttı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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