20.06.2019 14:49
Haberler»Güncel»Haber

Sektörel gelişmeler masaya yatırıldı

Sektörel gelişmeler masaya yatırıldı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği istişare toplantıları şehrin doğu bölgesi otelleriyle devam etti.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği istişare toplantıları şehrin doğu bölgesi otelleriyle devam etti.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin düzenlediği (ALTİD) 2019 Bölgesel İstişare Toplantıları'nın ikincisi Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak otel işletmecileriyle yapıldı. Bölgesel ve turizme yönelik gelişmelerin ele alındığı toplantıya First Class Otel ev sahipliği yaptı. Toplantıya ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Kargıcak Turizm Yatırımcılar Birliği Başkanı Muzaffer Barcın, yönetim kurulu üyeleri ve turistik otel işletmecileri katıldı.

Kazı çalışmalarına destek verilecek

Toplantıda, uluslararası tanıtım çalışmaları, altyapı sorunları, turizm sektörünü yakından ilgilendiren yasal düzenlemeler, Syedra Antik Kenti'nin kazı çalışmalarına destek verilmesi ve Alanya'nın doğu kısmında bulunan turistik otel işletmelerinin bağlı olduğu derneklerin bir araya toplanması ve ALTİD çatısı altında Kestel-Kargıcak bölgesini kapsayan alanda tek elden çalışmaların sürdürülmesi konuları masaya yatırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Kestel,Kargıcak,Alanya,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:17KAYSERİ'DE YAPILAN ALEMLER, CAMİLERİ SÜSLÜYOR
15:17MERSİN Muazzez İlmiye Çığ için 105 meşe fidanı dikildi
15:16Ahlat'taki öğretmenlere 'İleri Düzey Robotik Kodlama' eğitimi
15:16Fotoğraflar// Ekrem İmamoğlu çocuk bakım evi açılışına katıldı
15:16Kayseri'de yapılan alemler, camileri süslüyor
15:16Afyonkarahisar'da sağanak; 250'den fazla evde ev ve iş yerini su bastı
15:16Sivas'ta askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı