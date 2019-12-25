Haberler » Ekonomi » Sektörel güven endeksleri açıklandı - Ekonomi

Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında yüzde 2 oranında artarak 93,2 oldu.

25.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:08 Sektörel güven endeksleri açıklandı
Hizmet sektörü güven endeksi ayında yüzde 2 oranında artarak 93,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık dönemi sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında 91,3 iken, Aralık ayında yüzde 2 oranında artarak 93,2 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,6, yüzde 1,9 ve yüzde 3,4 artarak 89,8, 89,3 ve 100,5 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında yüzde 1,4 oranında artarak 102,6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3,4 artarak 96,9 ve 109,3 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1,2 azalarak 101,8 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 68,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 63,9 iken, Aralık ayında yüzde 7,9 oranında artarak 68,9 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 7,2 artarak 48,6 ve 89,2 değerlerini aldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:32   Bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini TSE yapacak - Ekonomi
10:29   Hazine için borç üstlenim düzenlemesi - Ekonomi
10:29   İmamoğlu: Kanal, gemilerin yolunu kısaltmıyor ama İstanbulluların yaşamını kısaltıyor - Ekonomi
10:28   Yenilik faaliyetindeki girişimlerin oranı yüzde 36 oldu - Ekonomi
10:28   Malatya Şeker Fabrikasında 345 bin ton pancar işlendi - Ekonomi
09:46   Son dakika: İmamoğlu, Kanal İstanbul'un neden yapılmaması gerektiğinin gerekçelerini sıraladı - Ekonomi
09:46   Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
09:38   Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı yarın yapılacak - Ekonomi
08:46   Son dakika: Halkbank esnaf kredilerinde yüzde 100 faiz indirimi yaptı - Ekonomi
22:40   Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi - Ekonomi
25.12.2019 10:37:14