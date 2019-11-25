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Sektörel güven hizmette yükseldi, perakende ve inşaatta geriledi

Sektörel güven endeksleri Kasım ayında, hizmet sektöründe yükselirken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde geriledi.

25.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:22Sektörel güven hizmette yükseldi, perakende ve inşaatta geriledi

Sektörel güven endeksleri Kasım ayında, hizmet sektöründe yükselirken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım'da yüzde 0.7 artarak 91.3'e yükseldi.

İş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri Ekim ayına göre sırasıyla yüzde 2.9 ve yüzde 2.7 artarak  89.3 ve 87.6 değerlerini aldı.

Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2.9 azalarak 97.1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ise Kasım'da yüzde 1.1 azalarak 101.2 düzeyine geriledi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2.2 ve yüzde 2.5 azalarak 105.6 ve 103.1'e geriledi. İş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 1.8 artarak 95'e çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de Ekim'deki 65.1 düzeyinden, Kasım'da yüzde 1.9 azalarak 63.9'a geriledi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 8.1 azalarak 44.5 olurken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 1.7 artarak 83.3'e çıktı. (Grafik)



Ekonomi

Kaynak: DHA

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