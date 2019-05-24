Sektörler toplam istihdam endeksi ilk çeyrekte yüzde 8.6 düştü

– Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2019 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.6, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2.1 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri verilerine göre, endeks;
sanayi sektöründe bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.4,
inşaat sektöründe bir önceki çeyreğe göre yüzde 10, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.4,
ticaret – hizmet sektöründe bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.7, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.9 azaldı.
Verilere göre çalışılan saat endeksi yılın ilk çeyreğinde geçen çeyreğe göre yüzde 2.2, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 azaldı.
Brüt ücret maaş endeksi yılın ilk çeyreğinde geçen çeyreğe göre yüzde 6.0 ve geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14.6 arttı.
Saatlik işgücü maliyet endeksi geçen çeyreğe göre yüzde 8.1, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27.1 arttı.
Saatlik kazanç endeksi yılın ilk çeyreğinde geçen çeyreğe göre yüzde 8.4, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 27.2 arttı.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyet endeksi geçen çeyreğe göre yüzde 6.7, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 26.5 arttı. (Grafik &Tablo)
- İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA