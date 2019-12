"Sektörün Öncüleri Buluşuyor" programı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar , "(KKTC) Doğu Akdeniz'de, petrol ve doğal gaz olaylarıyla birlikte çok önemli bir devlet haline gelmiştir. Artık bölgenin parlayan yıldızıyız." dedi.Tatar, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) tarafından Kozyatağı'ndaki bir otelde düzenlenen "Sektörün Öncüleri Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, özel bir davet üzerine etkinliğe katıldığını ve mutlu olduğunu belirtti.KKTC'nin 1974'ten itibaren büyük bir mücadelede olduğunu vurgulayan Tatar, "(KKTC) Türkiye'yle birlikte Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz olaylarıyla birlikte çok önemli bir devlet haline gelmiştir. Artık bölgenin parlayan yıldızıyız. Herkes bizim peşimizde. Rum zaten hep bizim peşimizde oldu ama biz her zaman Türkiye'yle olduk." diye konuştu.Vefalı insanlar olduklarını anlatan Tatar, sıkıntıda olduklarında, soykırım yaşadıklarında yanlarında sadece Türkiye'nin olduğunu anımsattı.Tatar, Kıbrıs halkının gönlünün, yüreğinin, kaderinin ve geleceğinin de Türk insanıyla olduğuna dikkati çekti.KKTC'ye yatırım çağrısıKKTC'de emlak alanında çok önemli iş insanlarının ve girişimcilerin olduğunu aktaran Tatar, şöyle konuştu:"Ben köşe köşe dolaşıyorum yaptıkları inşaatlar, projeler, yaşam alanlarını... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni zaten biliyorsunuz, mavisiyle, yeşiliyle, deniziyle, kumuyla, tarihiyle, kültürüyle tam bir cazibe merkezi. Dolayısıyla bu yeni ortamda, istikrarlı güvenli ve tabii ki Türkiye'nin ilgi alanında mutlaka sizlerin yönlendirmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapılmaya devam edilecektir."Ülkelerini iyi yönettiklerini ifade eden Tatar, eski Maliye Bakanı olduğunu ve bütçe disiplinini iyi bildiğini kaydetti.Tatar, KKTC'yi ucuz bir ülke yapmak için muhalefetin eleştirilerine rağmen her türlü tedbiri aldıklarının altını çizerek, "Cazibemiz bir kere Türk parası kullanmak. Avro falan değil Türk parası. Bir kere etraftaki ülkelere göre ucuz oluyor. Haliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinden bize uçuşlar oluyor." ifadesini kullandı.Herkesin yeni yılını kutlayan Tatar, "Ben inanıyorum ki Türkiye, dünya devletleri arasında sırasını alacaktır, gücünü gösterecektir. Biz de onun etrafında başımız dik, hür, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.Konuşmanın ardından TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, Ersin Tatar'a plaket takdim etti.