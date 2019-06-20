20.06.2019 12:21
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Sel afeti nedeniyle kapanan Bayburt - Araklı karayolunda çalışmalar sürüyor

Sel afeti nedeniyle kapanan Bayburt - Araklı karayolunda çalışmalar sürüyor

Yaşanan sel ve heyelan afeti nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Araklı karayolunun yeniden trafiğe açılabilmesi için çift taraflı olarak çalışmalar sürdürülüyor.

Yaşanan sel ve heyelan afeti nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Araklıkarayolunun yeniden trafiğe açılabilmesi için çift taraflı olarak çalışmalar sürdürülüyor. 7 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinde kaybolan 3 kişinin aranma çalışmaları da devam ediyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün yaşanan sel ve heyelan sonrası kapanan Bayburt - Araklı yolunda hummalı çalışma yürütülüyor. Sel suları nedeniyle büyük tahribata uğrayan yol temizlenerek dolgu çalışması yapılıyor. Hem Bayburt hem de Araklı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yolun birkaç güne açılması planlanıyor.

Öte yandan Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü sel ve heyelanlarda kaybolan 3 kişi için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışması başlatıldı. JAK timleri nehir boyu kayıpları aradı. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Araklı,Bayburt,Güncel

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