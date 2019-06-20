20.06.2019 17:09
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SEL ANI KAMERADA

SEL ANI KAMERADA

Kaynak: DHA
Güncel

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18:40 Bartın Valisi Güner: "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun...
18:38 ÇATALCA'DA İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN ORTAK MİTİNG
18:38 Destici: "(Genelkurmay çatı davası kararı) Hiç kimse darbeyi aklından bile geçirmesin" - İSTANBUL
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